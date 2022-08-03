الدولار يقفز أمام الين بعد تلميح إلى مزيد من الزيادات في الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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قفز الدولار الأمريكي أمام الين الياباني أمس الثلاثاء، بينما أشارت تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادات أخرى مرتقبة في أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وأشار ثلاثة مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي، يمثلون مختلف اتجاهات السياسة النقدية، أمس إلى أنهم وزملاءهم ما زالوا مصممين ومتحدين بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستوى سيبطئ النشاط الاقتصادي والتضخم.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، الذي سيصدر يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.9 في نهاية التعاملات إلى 106.31. وكان المؤشر قد تراجع مؤخرا بينما بدأ المستثمرون يعيدون تقييم مدى السرعة التي قد يرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المستقبل.

وأمام العملة اليابانية، صعد الدولار 1.2 بالمئة إلى 133.12 ين، بعد أن كان هبط في التعاملات المبكرة بفعل قلق المستثمرين حيال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 6.7780 للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 1.5 بالمئة في أعقاب قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85 بالمئة، والذي جاء متماشيا مع التوقعات.

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