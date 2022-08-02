ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الخامسة توالياً

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما يزيد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

في الوقت نفسه، حد الارتفاع الكبير للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من مكاسب الذهب، حيث ارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم بأكثر من 7ر0% إلى 19ر106 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار دولارين؛ أي بنسبة 1ر0% تقريبا إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه إلى 1805 دولارات في وقت سابق من اليوم.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 223ر0 دولار إلى 139ر20 دولار للاوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0240ر0 دولار إلى 5185ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر، وهو ما يشير إلى تراجع حدة نقص العمالة بدرجة ما في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال يونيو الماضي إلى 7ر10 مليون وظيفة مقابل 3ر11 مليون وظيفة خلال مايو الماضي.

وأضافت أن انخفاض العدد بمقدار 605 آلاف وظيفة خلال شهر هو الأكبر منذ أبريل 2020.

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