أرامكو السعودية تستحوذ على وحدة تابعة لفالفولين مقابل 65ر2 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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وافقت شركة أرامكو السعودية العملاقة على الاستحواذ على وحدة تابعة لشركة فالفولين الأمريكية مقابل 65ر2 مليار دولار لتوسيع عمليات التكرير والبتروكيماويات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لفالفولين أن أرامكو ستشتري "الخدمات العالمية للمنتجات والتجزئة" نقدا.

وتعتزم الشركة، التي يقع مقرها في مدينة ليكسينجتون بولاية كنتاكي، استخدام نحو 25ر2 مليار دولار من قيمة الصفقة لإعادة أموال إلى المساهمين وتقليل الديون، والاستثمار في خدماتها للبيع بالتجزئة.

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