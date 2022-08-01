أوكرانيا: 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ البحر الأسود تنتظر المغادرة

المصدر: د ب أ

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قالت أوكرانيا إن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر وقت المغادرة من موانئ البحر الأسود.



وأشادت أوكرانيا بانطلاق أول سفينة شحن محملة بـ26 ألف طن من الحبوب من ميناء أوديسا، واصفة العملية بأنها نجاح كبير بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات.

وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف عبر فيسبوك اليوم الاثنين: "اليوم، تتخذ أوكرانيا مع شركائها خطوة أخرى نحو منع الجوع في العالم".

وأضاف الوزير أن 16 سفينة أخرى تنتظر بالفعل في موانئ البحر الأسود وقت مغادرتها.

وتم توقيع اتفاقية بشأن استئناف الصادرات في اسطنبول في يوليو.

وذكر كوبراكوف أنه من خلال إعادة تشغيل ثلاثة موانئ، يمكن لأوكرانيا كسب أكثر من مليار دولار، ما سوف يتيح التخطيط في القطاع الزراعي.



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