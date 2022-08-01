تراجع أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الاثنين مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 103.34 دولارات للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 97.87 دولارh للبرميل، بانخفاض 75 سنتا أو 0.7 بالمئة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 97.55 دولارا عند بدء التداول في آسيا.

وزاد الخامان أكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تحسن رغبة المستثمرين في المخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر يوليو بخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020 ، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.

وخفض محللون في استطلاع أجرته رويترز لأول مرة منذ أبريل نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت في 2022 إلى 105.75 دولارات للبرميل وإلى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر . و قال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك + في مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس ، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.

وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك+ بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن الأمين العام الجديد للمجموعة هيثم الغيص أكد مجددا يوم الأحد أن عضوية روسيا في أوبك+ تمثل أهمية حيوية لنجاح الاتفاق بشأن إنتاج سبتمبر .

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