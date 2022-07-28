ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده واحدا بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول إن رفع آخر "كبير على نحو غير معتاد" للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 890 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2042.51 دولار للأوقية.

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