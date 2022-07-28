"ميتا" تسجل أول تراجع فصلي في إيراداتها

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن أول انخفاض فصلي في إيراداتها على أساس سنوي منذ طرحها للاكتتاب العام في العام 2012.

وفي وقت سابق من هذا العام، فقد تطبيق "فيسبوك" ما يقرب من مليون مستخدم نشط يوميا، وهو أول انخفاض في عدد المستخدمين على أساس سنوي، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 822ر28 مليار دولار في الربع الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 077ر29 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2021، بانخفاض بنسبة 1%.

وسجلت ميتا أيضا توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث، فبالنسبة للفترة بين يوليو وسبتمبر، تتوقع ما بين 26 مليار دولار و 5ر28 مليار دولار، أي أقل ببضعة مليارات من حوالي 30 مليار دولار كان المحللون يتوقعونها.

وأشار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في بيان إلى أن الشركة شهدت "مسارا إيجابيا في اتجاهات المشاركة" في الربع الأخير من العام الماضي بفعل منتجات مثل "ريلز" والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

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