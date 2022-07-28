الذهب يقفز أكثر من 1% مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1731.40 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68 بالمئة وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2023.55 دولار.

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