محصول ضعيف للقطن متوقع في أمريكا بسبب الجفاف

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت أكبر مجموعة لزراعة القطن في أمريكا إلى أن المزارعين في "تكساس هاي بلينز" قد يحصدون أقل من نصف المساحة المزروعة بسبب الجفاف الشديد.

وقال كودي بيسنت، المدير التنفيذي لشركة "بلينز كوتون جروارز" لزراعة القطن، عبر البريد الإلكتروني من لوبوك في ولاية تكساس، إن الشركة زرعت ما بين 2ر4 و 5ر4 مليون أكر في موسم 2022، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وقد تصل مساحة الأرض المحصودة إلى ما يتراوح بين مليون و 3ر1 مليون أكر "في هذه الفترة، على حسب معدل الترك المستمر" الذي يرجع إلى ظروف معاكسة.

وزرعت شركة "بلينز كوتون جروارز" في الموسم السابق "أكثر قليلا" من 4 ملايين أكر وحصدت 5ر3 مليون أكر، وتبلغ إجمالي مساحة الأرض الزراعية في الولاية 1ر7 مليون أكر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز