ثقة المستهلك الأمريكي قرب أدنى مستوى في 18 شهراً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريبا في يوليو وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقويض الإنفاق ويشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حاد هذا الشهر، ويعتزم من شملهم الاستطلاع شراء الأجهزة الرئيسية مثل الثلاجات والغسالات خلال الأشهر الستة المقبلة. وهذه الخطط هي الأقل منذ أواخر العام 2010.

ورسم ذلك، إلى جانب بيانات أخرى أظهرت انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد قليلا على عامين، صورة لاقتصاد معرض للركود.

تباطأ النشاط الاقتصادي مع تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية بغية كبح التضخم. ومن المتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى غدا الأربعاء، مما سيرفع إجمالي رفع أسعار الفائدة منذ مارس آذار إلى 225 نقطة أساس.

وقال جيفري روتش، كبير خبراء الاقتصاد لدى إل.بي.إل فاينانشال في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا "تراجع ثقة المستهلك يعني أن الاقتصاد لا يقف على أقدام ثابتة".

وانخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2021 وثالث انخفاض شهري على التوالي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 97.2.

* ارتفاع أسعار المساكن

أظهر المستهلكون هذا الشهر أيضا ميلا أقل لشراء المنازل، إذ أدى ارتفاع فوائد الرهن العقاري إلى تآكل القدرة على تحمل تكاليفه، مما يشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من الانخفاضات في مبيعات المنازل.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة التجارة أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.1 بالمئة إلى معدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، فمن غير المرجح حدوث انهيار في سوق الإسكان. ويؤدي النقص الحاد في المنازل إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار آخذة في التباطؤ.

وأظهر تقرير ثالث صدر اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر ارتفع 19.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار بعد ارتفاعه 20.6 بالمئة في أبريل.

وتعزز استمرار التضخم القوي في أسعار المنازل بالتقرير الرابع الصادر عن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان الذي أظهر ارتفاع أسعار الإسكان 18.3 بالمئة في 12 شهرا حتى مايو بعد تسارعها 18.9 بالمئة في أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز