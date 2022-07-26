الدولار يهبط لثالث جلسة توالياً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الاثنين بينما يعكف المستثمرون على تقييم آثار زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي على اقتصاد ربما يكون على حافة ركود.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن شأن زيادة بهذا الحجم أن تنهي فعليا حقبة الدعم للاقتصاد التي ارتبطت بالجائحة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.244 بالمئة إلى 106.420 مع صعود اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0224 دولار.

وسجلت العملة الخضراء الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية في شهرين، إذ ساعد صعود الأسهم في تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن في حين رفعت زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي اليورو الى أعلى مستوى في أسبوعين.

وتراجعت العملة اليابانية 0.44 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 136.65 ين للدولار في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.37 بالمئة إلى 1.2047 دولار.

وأظهر مسح أجراه اتحاد الصناعة البريطاني أن الناتج الصناعي في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الثاني، لكن كانت هناك بوادر مبدئية على انحسار بعض التحديات التي تحيط بالتضخم والاستثمار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 4.05 بالمئة إلى 21 ألف و687.61 دولار.

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