بورصة موسكو توقف التداول بالين الياباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت بورصة موسكو وقف التداول بالين الياباني اعتبارا من الثامن من أغسطس، وفقا لبيان نُشر على موقع البورصة.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن القيود ستؤثر على الأدوات المتعلقة بالمعاملات الفورية والمقايضة لأزواج العملات الين الياباني الروبل الروسي، والدولار الأمريكي الين الياباني.

ولن يتم قبول الين الياباني كضمانة للمعاملات في بورصة موسكو، اعتباراً من الثامن من أغسطس أيضاً.

وقالت البورصة إن التعليق جرى بسبب المخاطر والصعوبات المحتملة في التسويات بالين الياباني.

ووعدت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستئناف التداول بالين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز