هبوط أسعار النفط

المصدر: رويترز

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هبط سعر النفط اليوم الاثنين متخلياً عن مكاسب حققها في وقت سابق ليواصل سلسلة من الخسائر في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الحد من نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 48 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 102.72 دولار للبرميل في الساعة 0205 بتوقيت جرينتش منخفضة لليوم الرابع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 65 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 94.05 دولار للبرميل،منخفضة أيضا لليوم الرابع.

وقال كازوهيكو سايتو كبير محللي شركة فوجيتومي للأوراق المالية "من المرجح أن يظل اتجاه السوق نزوليا بسبب المخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على الوقود وأن يؤدي استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي إلى الحد من قلة المعروض العالمي".

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