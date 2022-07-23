لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم

المصدر: د ب أ

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جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تصميم البنك على السيطرة على التضخم.

وكتبت لاغارد في مقال نشرته مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية أمس الجمعة: "سنرفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي جعل التضخم عند 2% في المدى المتوسط. ووصل التضخم في منطقة اليورو حاليا إلى مستوى قياسي بلغ 6ر8 %.

وذكرت لاغارد: "التضخم مرتفع للغاية". وذكرت أن التضخم المرتفع يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها.

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