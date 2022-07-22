شركة تويتر تسجل خسائر خلال الربع الثاني

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة تسجيل خسائر خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات.

وقالت الشركة الموجود مقرها في كاليفورنيا إنها سجلت خلال الربع الثاني خسائر صافية بقيمة 01ر270 مليون دولار بما يعادل 35ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل صافي أرباح قدرها 6ر65 مليون دولار بما يعادل 08ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت خسائر الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 08ر0 دولار للسهم الواحد مقابل أرباح صافية معدلة بقيمة 20ر0 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات المحللين تشير إلى تحقيق أرباح تعادل 14ر0 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني.

كما تراجعت إيرادات تويتر خلال الربع الثاني بنسبة 1% إلى 18ر1 مليار دولار، مقابل 19ر1 مليار دولار خلال الفترة نغسها من العام الماضي. وفي حال تثبيت سعر الصرف تزيد الإيرادات ربع السنوية للشركة بنسبة 2%. وتوقع المحللون وصول الإيرادات ربع السنوية إلى 32ر1 مليار دولار.

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