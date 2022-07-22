أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن المعروض

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تعاملات متقلبة بعد أن قالت روسيا إنها لن تورد الخام للدول التي ستقرر فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 104.75 دولارات للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 97.03 دولارا للبرميل.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة إن روسيا ستعيد توجيه شحناتها من الخام والمنتجات النفطية إلى البلدان المستعدة "للتعاون" مع موسكو، مضيفة أن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وكان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للإغلاق منخفضا للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن هبط خلال الجلستين الماضيتين في أعقاب بيانات أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.

وكشفت بيانات اليوم الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز