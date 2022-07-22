الاتحاد الأوروبي يرفع أربع شكاوى ضد بريطانيا بسبب انتهاكات لاتفاق بريكست

المصدر: د ب أ

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رفع الاتحاد الأوروبي أربع شكاوى ضد بريطانيا، بسبب ما يزعم من انتهاكات في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي تؤثر على شحن البضائع إلى أيرلندا الشمالية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنها اضطرت للتحرك، نظرا لأن بريطانيا لم تشارك في "مناقشات ذات مغزى" بشأن القضية منذ فبراير الماضي.

وأضافت أن بروكسل مستاءة أيضا من مشروع القانون حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يشق طريقه عبر البرلمان.

وتريد الحكومة البريطانية استخدام التشريع لإجراء تغيير أحادي الجانب لبعض بنود اتفاق بريكست المتعلقة بأيرلندا الشمالية، والتي يقول الاتحاد الأوروبي أنها غير قانونية.

وربما يتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ، وإذا ثبت إدانة بريطانيا بانتهاك الاتفاقيات، فربما يتم فرض غرامات عليها.

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