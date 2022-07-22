تراجع أسهم "سناب" بعد أن أظهرت أرقام الشركة ربع السنوية نموا بطيئا

المصدر: د ب أ

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شهدت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي تراجعا كبيرا أمس الخميس بعد أن أعلنت الشركة الأم (سناب) عن أرقامها للربع الثاني.

وانخفضت قيمة الأسهم بمقدار الربع تقريبا بعد أن نشرت سناب أبطأ معدل نمو منذ إشهار الشركة قبل أكثر قليلا من خمس سنوات، بعائد يصل إلى 13 % ليصل إلى 11ر1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وتزايد صافي الخسارة ليصل إلى 422 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.

ولم تقدم سناب توقعاتها عن الربع الحالي عندما تم عرض الأرقام بعد إغلاق البورصة الأمريكية الخميس، مشيرة إلى "شكوك متعلقة ببيئة التشغيل".

وقال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب في بيان: "في حين أن النمو المستمر لمجتمعنا يزيد من الفرص طويلة الأجل لأعمالنا، لا تعكس نتائجنا المالية للربع الثاني طموحنا".

وأضاف: "نطور أعمالنا واستراتيجيتنا لإعادة تسريع نمو الإيرادات، بما في ذلك الابتكار في منتجاتنا، والاستثمار بكثافة في أعمالنا الدعائية ذات المردود المباشر، واكتساب مصادر جديدة للإيرادات للمساعدة في تنويع قمة خط النمو لدينا".

ويجري تمويل سناب من خلال الإعلانات بشكل أساسي.

وفي رد فعل على الغموض، تعتزم سناب إبطاء عملية التوظيف بشكل كبير، من بين أمور أخرى.

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 347 مليون مستخدم.

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