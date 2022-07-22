"تاتا" تهدد بإغلاق مصانع الصلب ببريطانيا حال عدم تلقيها مساعدة حكومية

المصدر: د ب أ

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هددت مجموعة "تاتا جروب" الهندية، مالكة أكبر مصانع الصلب في بريطانيا، بإغلاق عملياتها بالبلاد ما لم توافق الحكومة العام المقبل على تقديم دعم قدره 5ر1 مليار جينه إسترليني (8ر1 مليار دولار) لمساعدتها في خفض انبعاثات الكربون، حسبما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس الخميس.

وتدير شركة "تاتا ستيل" مصنع بورت تالبوت وتوظف حوالي 8 آلاف شخص بكل عملياتها. ولكونها واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في بريطانيا، فهي من بين أكبر المتسببين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وكان المسؤولون التنفيذيون بالشركة يجرون مفاوضات مع الحكومة بشأن خطط تخفيض الانبعاثات، غير إن المناقشات توقفت، وفقا للصحيفة.

وقال ناتاراجان تشاندراسيكاران، رئيس "تاتا جروب" لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن "التحوّل إلى مصنع للصلب صديق للبيئة هو النية التي لدينا.. لكن لن يكون ذلك ممكنا إلا بمساعدة مالية من الحكومة".

وقال: "نجري مناقشات طوال العامين الماضيين ويجب أن نتوصل لاتفاق في غضون 12 شهرا. وبدون ذلك، سنضطر للنظر في إغلاق مواقع التشغيل".

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