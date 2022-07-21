الذهب يمحو تراجعه بعد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع

المصدر: د ب أ

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محا الذهب تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بدرجة أكبر من المتوقعة، بلغت 50 نقطة أساس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الأسهم والسندات الأوروبية تراجعت وارتفع اليورو بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية العالمية، من خلال رفع أسعار الفائدة بصورة ضخمة من أجل كبح جماح التضخم.

وزادت أسعار السبائك مجددا ليتخطى سعر الاوقية 1700 دولار.

يشار إلى أن الزيادة التي تمت اليوم الخميس، هي أول مرة يقوم فيها البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة منذ 11 عاما.

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