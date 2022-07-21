النفط يواصل خسائره وتأثير مخاوف الطلب يفوق قلة الإمدادات

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم الخميس إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أمريكية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 بالمئة أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

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