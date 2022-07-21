تراجع القيمة السوقية لـ "بايت دانس" الصينية إلى أقل من 300 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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جرى تداول أسهم شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس خلال الأسابيع القليلة الماضية في تعاملات خاصة على أساس قيمتها السوقية بنحو 300 مليار دولار بانخفاض نسبته 25% على الأقل من قيمتها في العام الماضي، بعد تراجع اهتمام المستثمرين بالشركة التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك عقب تجميد خطة الطرح العام الأولي له.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المستثمرين اشتروا أسهم الشركة التي تعتبر أكبر شركة صينية ناشئة من حيث القيمة السوقية على أساس أن قيمتها الإجمالية تبلغ 275 مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن مشتر محتمل تفاوض مع البائع على أساس أن القيمة السوقية تبلغ 280 مليار دولار قبل أن تتراجع القيمة. وقدم بعض المستثمرين عروض شراء على أساس قيمة الشركة 250 مليار دولار، رغم استمرار الفجوة الواسعة بين الأسعار التي قدمها المشترون والأسعار التي يطلبها بائعو أسهم الشركة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا التراجع جاء بعد أن اشترت شركة تايغر غلوبال مانجمنت حصة إضافية في الشركة في العام الماضي على أساس أن قيمتها تبلغ 460 مليار دولار بحسب وثائق استثمارات اطلعت عليها الوكالة.

وتمتلك بايت دانس، إلى جانب تيك توك، عددا من التطبيقات الناجحة في الصين.

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