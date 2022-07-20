الذهب ينخفض مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم "الأربعاء"، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1700.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67 بالمئة إلى 1699.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.384 بالمئة وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17 بالمئة إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1864.10 دولار.

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