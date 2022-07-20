استمرار تراجع سعر السكر مع خفض أسعار البنزين في البرازيل

المصدر: د ب أ

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استمر تراجع أسعار العقود الآجلة للسكر في تعاملات أمس الثلاثاء بعد إعلان شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس خفض أسعار البنزين، وهو ما سيقلل الطلب على وقود الإيثانول المستخرج من قصب السكر في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بتروبراس خفضت سعر البنزين بنسبة 9ر4% إلى 86ر3 ريال (72ر0 دولار) للتر، اعتبارا من الغد. في الوقت نفسه أبقت على سعر الديزل (السولار) دون تغيير.

وأضافت أن انخفاض سعر البنزين يؤدي على تراجع القدرة التنافسية للوقود البديل الإيثانول في السوق البرازيلية، مما يتيح زيادة إنتاج البلاد من السكر.

وتراجع سعر السكر الخام في تعاملات بورصة آي.سي.إي الأمريكية للعقود الآجلة اليوم بنسبة 9ر2% إلى 84ر18 سنت لكل رطل ليتجه نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ مايو الماضي. وفي لندن واصل السعر تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع زيادة إمدادات السكر من البرازيل مع بدء موسم الحصاد في البلاد التي تعتبر من أكبر منتجي السلعة في العالم.

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