اليابان تشتري أغلى شحنة غاز طبيعي قي تاريخها مع تزايد حدة أزمة الطاقة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشترت اليابان أغلى شحنة غاز طبيعي بالنسبة لها في ظل تصاعد حدة أزمة الطاقة العالمية مما أدى إلى اشتداد المنافسة على واردات الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة الصلب اليابانية نيبون ستيل كورب اشترت شحنة غاز طبيعي مسال تسليم سبتمبر المقبل بسعر 40 دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا.

وتعتبر هذه الشحنة أغلى شحنة غاز طبيعي في تاريخ اليابان، بحسب المصادر.

ومن المحتمل وصول قيمة الصفقة إلى أكثر من 135 ملبيون دولار بحسب تقديرات بلومبرج، وهو ما يشير إلى اضطرار اليابان لدفع ثمن مرتفع لضمان استقرار إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب. وكانت العاصمة اليابانية طوكيو قد شهدت انقطاعين كبيرين للكهرباء خلال العام الحالي، أحدهما أثناء موجة الحر القوية التي تعرضت لها في الشهر الماضي.

وتتزايد المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، حيث زاد طلب الاتحاد الأوروبي وحلفائه الآخرين على هذا الغاز بعد تراجع وارداته من الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

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