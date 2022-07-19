"لظروف قاهرة".. "غازبروم" الروسية تُوقف إمداد أوروبا بالغاز

المصدر: رويترز

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نشرت "رويترز" "نص إشعار بعثته شركة "غازبروم" الروسية لعملائها في أوروبا في الـ 14 من الشهر الجاري"، أخطرتهم فيه "بأنها لن تضمن إمدادهم بالغاز لظروف قاهرة".

ووفقا للإخطار حسب "رويترز" فإن الشركة أعلنت "حالة القوة القاهرة في الإمدادات، اعتبارا من 14 يونيو".

وتعرف "القوة القاهرة" المعروفة بأنها معيار في عقود العمل وتنص على الظروف القصوى التي تعفي أحد الأطراف من التزاماته القانونية.

وكانت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، بين العملاء الذين قالوا إنهم تلقوا هذا الخطاب من الجانب الروسي، وأعربت عن رفضها رسميا لهذا "الادعاء باعتباره غير مبرر".

وقالت RWE (RWEG.DE)، أكبر منتج للطاقة في ألمانيا ومستورد للغاز الروسي، إنها تلقت إشعارا بالحالة القاهرة، وأضافت: "أرجو تفهم أننا لا نستطيع التعليق على تفاصيل هذا الإشعار أو رأينا القانوني فيه".

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