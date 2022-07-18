أنبوب الفرج.. كندا ترسل تورببين "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أرسلت كندا إلى ألمانيا أمس الأحد توربين شركة "سيمنز إنرجي" الألمانية للطاقة الذي يُستخدم لمحطة "بورتوفايا" الروسية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم1" بعد أن تم صيانته في كندا، بحسب تقرير صحفي روسي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الاثنين للأنباء نقلا عن صحيفة "كوميرسانت" الروسية التي استندت في بياناتها إلى مصادر لم تسمها أنه من المتوقع أن يصل التوربين إلى روسيا في 24 يوليو الجاري، وسيستغرق إعداده في الموقع ثلاثة أو أربعة أيام أخرى.

وكانت شركة الطاقة الروسية "جازبروم" طلبت من "سيمنز إنرجي" إعادة التوربين والإيفاء بعقدها الخاص بصيانته وإصلاحه، والذي يتوقف عليه استمرار تشغيل "نورد ستريم 1".

وخفضت جازبروم منذ يونيو الماضي بشكل كبير إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق، متذرعة بخروج توربين "سيمنز إنرجي" الذي كان يُجرى صيانته في كندا. وبسبب العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة حرب أوكرانيا، رفضت كندا في البداية إعادة التوربين إلى روسيا - لكنها قررت بعد ذلك تسليمه إلى ألمانيا بدلا من ذلك.

وتوقف نورد ستريم 1 منذ الاثنين الماضي عن إمداد الغاز إلى ألمانيا بسبب أعمال الصيانة، التى من المتوقع أن تستمر حتى 21 تموز/يوليو. وأعرب العديد من الساسة في الغرب عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت جازبروم ستضخ الغاز مرة أخرى عبر هذا الخط بعد انتهاء فترة الصيانة.

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