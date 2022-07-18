بعد خفض أسعار وقود الطائرات.. صعود أسهم شركات الطيران في الهند

المصدر: د ب أ

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صعدت أسهم شركات الطيران في الهند بعد أن خفضت شركات تسويق النفط أسعار وقود الطائرات بنسبة 2% تقريبا، وهو التخفيض الثاني للأسعار هذا العام، وسط تصحيح أسعار النفط العالمية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في الآونة الأخيرة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، ارتفع سهم شركة انترجلوب أفييشن بنسبة 3ر1 مسجلا يوما رابعا من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب للشركة منذ 14 مارس.

وارتفع سهم سبايس جيت بما يصل إلى 2ر6%، قبل أن تتراجع المكاسب إلى 2ر4% بحلول الساعة 1134 صباحا في مومباي؛ ولم تسجل أسهم شركة جيت ايروايز انديا تغيرا يذكر بعد أن ارتفعت بنسبة 2ر1% في وقت سابق في الجلسة نفسها.

وتم خفض أسعار وقود الطائرات إلى 138 ألفا و148 روبية للكيلو لتر، وفقا لإخطار من شركة التجزئة إنديان أويل التي تديرها الحكومة.

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