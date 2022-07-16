ارتفاع أسعار النفط 2% مع غياب التوقّعات بزيادة الإنتاج

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.5 بالمئة أمس الجمعة بعدما قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تزيد السعودية إنتاج النفط في الحال، وبعدما تساءل مستثمرون عن مدى قدرة منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) على زيادة إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير.

يأتي هذا التصريح، الذي أدلى به المسؤول خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، في وقت ينخفض فيه فائض الطاقة الإنتاجية لدى الدول الأعضاء بأوبك.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 101.16 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعا قدره 2.06 دولار أو 2.1 بالمئة بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 97.59 دولار للبرميل لتربح 1.81 دولار أو 1.9 بالمئة.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.06 دولار أو 2.08 بالمئة لتستقر عند 101.16 دولار للبرميل.

وسجل المؤشران أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر. ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف التي سادت في بداية هذا الأسبوع من أن ركودا وشيكا ربما يحد من الطلب.

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