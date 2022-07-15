أسعار القمح العالمية تفقد مكاسبها منذ بداية العام

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو للسلع، بسبب احتمالات تراجع الطلب، مقارنة بالمخاوف من تراجع المعروض نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى انكماش وتراجع أسواق السلع في العالم، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. كما زادت الإمدادات قصيرة الأجل في سوق القمح العالمية مع بدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو اليوم بنسبة تصل إلى 3ر3% إلى 685ر7 دولار لكل بوشل.

في الوقت نفسه، فإن سوق القمح العالمية ما زالت تعاني من الاضطراب الناتج عن الحرب في أوكرانيا، مما أثار المخاوف من حدوث أزمة جوع عالمية. ومنذ أوائل مارس الماضي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 70%، بعد بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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