الذهب يمنى بخامس خسارة أسبوعية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليخسر 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.18 دولار للأوقية، لتخسر حوالي ستة في المئة هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 840.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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