أمازون تعلن عن 4 آلاف وظيفة جديدة في بريطانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن توافر أكثر من 4 آلاف وظيفة دائمة جديدة في بريطانيا خلال العام الجاري.

وذكرت الشركة أن الوظائف الجديدة سوف ترفع عدد العمالة الدائمة لدى الشركة إلى 75 ألف موظف، بعد أن وظفت أمازون 40 ألف شخص جديد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت أمازون أنها استثمرت مليار جنيه استرليني في بريطانيا، وأنها في طريقها لكي تصبح من أكبر عشر شركات خاصة تعمل في المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا".

وتتوزع الوظائف الجديدة على مختلف أنحاء بريطانيا، وتتضمن فرص عمل في مراكز تنفيذ جديدة.

وصرح جون بومفري، مدير أمازون في بريطانيا: "مازلنا نستثمر في المواهب في مختلف أنحاء بريطانيا، من المتدربين في سوانسي حتى خبراء البيانات في أدنبرة".

وأضاف أن "الناس تنضم إلينا، ليس فقط من أجل التنوع الكبير في الأدوار والراتب الجيد والمنافع، ولكن أيضا من أجل فرص تطوير المستقبل المهني التي نوفرها".

واستطرد، قائلا إن "المتقدمين يدركون أننا كصاحب عمل نوفر فرص رائعة للتطور، ونفخر بأن لدينا مثل هذا العدد الكبير من الموظفين الذين ينتهزون الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تفتح أمامهم المجال لشغل وظائف جديدة في أمازون وخارجها".

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