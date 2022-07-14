استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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تشير بيانات مشغلي شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى استقرار تدفق الإمدادات اليوم الخميس، في حين أن خط نورد ستريم1 الرئيسي الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا متوقف عن العمل حتى الأسبوع المقبل لأعمال الصيانة السنوية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع وصول كمية الغاز الطبيعي التي ستمر إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم إلى 41.6 مليون متر مكعب مقابل 41.3 مليون متر مكعب أمس.

وأشارت بلومبرج إلى أن كميات الغاز الروسي العابرة لأوكرانيا تراجعت منذ مايو الماضي عندما خرجت نقطة ضخ أخرى في شرق أوكرانيا من الخدمة بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للعقود بين دول أوروبا وروسيا يفترض أن تضخ روسيا 109.6 مليون متر مكعب يوميا عبر النقطتين المتوقفتين بالإضافة إلى 77.2 مليون متر مكعب عبر نقطة سودزا.

في الوقت نفسه من المتوقع أن ينقل خط غاز يامال-أوروبا 3.2 جيجاوات/ساعة من ألمانيا إلى بولندا اليوم الخميس مقابل 3.3 جيجاوات/ساعة أمس.

يذكر أن هذا الخط كان ينقل الغاز الروسي من بولندا إلى ألمانيا، لكن شركة جازبروم الروسية محتكرة تصدير الغاز الروسي أوقفت الضخ في هذا الخط بدعوى أن الشركة البولندية المشغلة له خاضعة لعقوبات روسية منذ مايو الماضي.

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