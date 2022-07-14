ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا أمس الأربعاء حتى بعد صدور بيانات أظهرت زيادة مخزونات النفط الأمريكية، فضلا عن أرقام التضخم القوية التي عززت موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مجددا.

وأغلق خام برنت مرتفعا ثمانية سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 99.57 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 46 سنتا أو 0.48 في المئة إلى 96.30 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت بحدة منذ أن بلغ 139 دولارا في مارس، وهو ما كان قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في العام 2008. وقد أثر استئناف الصين فرض قيود كوفيد-19 على السوق هذا الأسبوع.

وهوت الأسعار بأكثر من سبعة بالمئة أول أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة لتستقر دون 100 دولار لأول مرة منذ أبريل.

وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 9.1 في المئة في يونيو مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي ليرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع. وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية ارتفعت 3.3 مليون برميل.

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