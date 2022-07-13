أزمة الحبوب على مائدة مباحثات تركية أوكرانية روسية في إسطنبول اليوم

المصدر: د ب أ

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تبحث وفود عسكرية تركية وروسية وأوكرانية ، في إسطنبول اليوم الأربعاء، سبل تأمين الشحن للحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن اللقاءات المتواصلة ضمن جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية وتوجيهاته لحل "أزمة الغذاء" تتقدم بشكل إيجابي، وفقا لما نقلته عنه وكالة "الأناضول" التركية.

وذكر أن وفدا من وزارة الدفاع التركية ذهب إلى موسكو واجتمع مع وفد عسكري روسي، أعقبه زيارة وفد عسكري أوكراني لوزارة الدفاع التركية.

وأضاف:"ستُجري الوفود العسكرية لوزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد الأمم المتحدة في إسطنبول الأربعاء محادثات بشأن الشحن الآمن للحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عن طريق البحر (الأسود)".

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