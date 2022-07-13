تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، في ظل توقعات بمواصلة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفع سعر الذهب في بداية التعاملات، على خلفية إعادة فرض إجراءات الإغلاق في عدة مدن صينية، وبخاصة شنغهاي وبكين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في أوروبا.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 56ر108 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى له منذ عقدين، قبل أن يتراجع قليلا إلى 84ر107 نقطة، ثم ارتفع إلى 108 نقاط.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 90ر6 دولار؛ أي بنسبة 4ر0% إلى 80ر1724 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وهو أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ حوالي 10 أشهر.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 174ر0 دولار إلى 958ر18 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 1425ر0 دولار إلى 2880ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

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