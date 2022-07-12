رفع سعر الفائدة في المجر 200 نقطة أساس

المصدر: د ب أ

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أعلن البنك المركزي المجري اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، وأشار إلى اعتزامه زيادة الفائدة مجددا، في محاولة لدعم العملة المجرية الضعيفة وكبح جماح التضخم المتسارع.

وقال البنك إن مجلس السياسة النقدية برئاسة جورجي ماتولكسي محافظ البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 75ر9%.

كانت الزيادة السابقة لأسعار الفائدة يوم 28 يونيو الماضي بمقدار 185 نقطة أساس.

ومنذ يونيو من العام الماضي يرفع البنك المركزي المجري سعر الفائدة في كل اجتماع لمجلس السياسة النقدية.

وفي يوم 7 يوليو الحالي، رفع البنك الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 200 نقطة أساس، ولكن هذه الزيادة فشلت في وقف تراجع قيمة الفورنيت المجري، الذي فقد حوالي 13% من قيمته أمام اليورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

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