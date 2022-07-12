استقرار الذهب فوق أدنى مستوى منذ 9 أشهر

المصدر: رويترز

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تمكن الذهب اليوم الثلاثاء من الاستقرار فوق أدنى مستوى منذ 9 أشهر مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولار للأوقية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2130.02 دولار للأوقية.

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