النفط يتأرجح مع توازن شح المعروض ومخاوف الركود

المصدر: رويترز

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شاب أسعار النفط عدم استقرار اليوم الاثنين مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كوفيد-19 والتي تضر بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش.

ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 15 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 104.64 دولار للبرميل.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.

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