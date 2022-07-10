بايدن يلغي بعض الرسوم على واردات صينية "قريبا"

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن الرئيس جو بايدن قد يلغى بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية "قريبا"، على الرغم من أن أي إجراء يجب أن يتجنب الإضرار بالعمال الأمريكيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رايموندو قولها في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" "الرئيس بصدد اتخاذ هذا القرار .. ولذا كنا نقدم له إحاطات وأتوقع أنه سيتخذ قراراً قريبا".

وكان بايدن يدرس تخفيف بعض الرسوم المفروضة على الصين والتي تعود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منذ بعض الوقت.

وناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين العقوبات الاقتصادية الأمريكية والرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.

وتدعم النقابات العمالية وبعض كبار المسؤولين، بمن فيهم الممثلة التجارية كاثرين تاي، الإبقاء على الرسوم الجمركية، التي يعتقدون أنها تمنح الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات مع الصين.

ويطالب آخرون، مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية للمساعدة في الحد من التضخم وخفض أسعار المستهلكين على السلع اليومية.

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