"تاتا" الهندية ترفع أسعار حافلاتها

المصدر: د ب أ

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قالت شركة تاتا موتورز لصناعة السيارات في الهند، أمس السبت إنها زادت أسعار مجموعة سيارات الركاب الخاصة بها بأثر فوري لتعويض جزئي عن تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات.

ودخل متوسط الزيادة المرجح في السعر بنسبة 55ر0% حيز التنفيذ اعتبارا من أمس السبت، حسبما نقلت وكالة أنباء برس تراست الهندية عن بيان لشركة السيارات المحلية الكبرى.

وذكر البيان أن الشركة اتخذت تدابير واسعة النطاق لاستيعاب جزء كبير من تكاليف المدخلات المتزايدة.

وأضاف: "ومع ذلك، لتعويض التأثير المتبقي للزيادة المتراكمة في تكاليف المدخلات، فإنها ستضيف ارتفاعا ضئيلا في الأسعار".

ورفعت تاتا موتورز بالفعل أسعار مركباتها التجارية بنسبة تتراوح بين 5ر1 و 5ر2% اعتبارا من الشهر الجاري.

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