انتعاش حاد لأسعار النحاس بعد عزم الصين تقديم خطة تحفيز بمليارات الدولارات

المصدر: د ب أ

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قفزت أسعار النحاس ومعادن أخرى بعد أن عززت مؤشرات بأن الصين تخطط لحزمة تحفيز بقيمة 224 مليار دولار توقعات الطلب بعد عمليات بيع مكثفة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية الصينية تدرس خطة للسماح للحكومات المحلية ببيع سندات خاصة بقيمة 5ر1 تريليون يوان في النصف الثاني من العام الجاري.

ومن شأن ذلك أن يمثل تسارعا غير مسبوق في تمويل البنية التحتية بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة.

وقفز سعر النحاس بنسبة كبيرة بلغت 6ر5% في بورصة لندن للمعادن.

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