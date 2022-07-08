ارتفاع حاد لأسعار النفط

المصدر: رويترز

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اختتمت أسعار النفط تعاملات أمس الخميس على ارتفاع حاد يوم، متعافية من خسائر فادحة في الجلستين السابقتين، مع معاودة المستثمرين التركيز على نقص المعروض على الرغم من المخاوف من ركود عالمي محتمل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.96 دولار أو 3.9 في المئة إلى 104.65 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.20 دولار، أو 4.3 في المئة، إلى 102.73 دولار للبرميل.

وهيمنت التقلبات على التعاملات في جلسة أمس، التي تراجعت الأسعار في أدنى المستويات خلالها بنحو دولارين.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، لتعويض بعض الخسائر الأسبوع الماضي المرتبطة بمخاوف الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم.

وعلى صعيد العرض، يستعد التجار لتعطل إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوما.

ومما زاد الضغط على الإمدادات العالمية تشديد واشنطن العقوبات على إيران عضو أوبك أول أمس الأربعاء، في ممارسة لمزيد من الضغوط على طهران بينما تسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 وإطلاق العنان لصادراتها.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية وسط قلق المستثمرين من أن التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يضغط على الطلب على السلع.

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