متقدمةً على بوينغ.. أيرباص تقترب من الفوز بعقد قبـ 10 مليارات دولار من ماليزيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتقدم شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص على منافستها الأمريكية بوينغ في المنافسة من أجل الفوز بعقد لتوريد حوالي 30 طائرة ذات بدن عريض لشركة الطيران الماليزية ماليزيان أيرلاينز، التي تسعى إلى الحصول على طائرات أقل استهلاكا للوقود.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أيرباص تعرض طائراتها أيه 320 نيو في حين تقدم بوينغ طائرتها طراز 787 دريملاينر من أجل الفوز بالعقد. ومن المتوقع إعلان اسم الشركة الفائزة في وقت لاحق من الشهر الحالي خلال معرض فرانبوره الدولي ببريطانيا بحسب مصادر مطلعة.

وتقدر قيمة أية صفقة تشمل 30 طائرة بوينغ 787-10 بأكثر من 10 مليارات دولار بحسب الأسعار الرسمية، في حين أن الشركة المصنعة تقدم عادة خصما للصفقات من هذا الحجم الكبير.

وقالت أيرباص في بيان إنها على اتصال دائم "مع عملائها الحاليين والمحتملين، في حين أن طبيعة أية مناقشات، سواء كانت جارية أو لا، لا تزال سرية في أي حال".



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