بريتش أمريكان توباكو تتعهد بدعم موظفيها في مصر خلال عملية التخارج

المصدر: رويترز

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تعهدت شركة بريتش أمريكان توباكو بالالتزام بدعم موظفيها في مصر خلال عملية تخارجها من السوق، وذلك بعدما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي وقف عملياتها في مصر.

وأفاد متحدث باسم الشركة لرويترز بأن الشركة تجري مناقشات مع موظفيها المتأثرين بالقرار بشأن الخطوات المقبلة، لكنها أحجمت عن الإفصاح عن تفاصيل تلك المناقشات.

وتعمل الشركة بالسوق المصرية منذ عام 2000، ولديها 160 موظفا في مصر، وكانت تصنّع منتجاتها من خلال شركة إيسترن كومباني الحكومية.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة أوقفت في يونيو حزيران استيراد منتجاتها من الخارج إلى مصر أو تصنيعها محليا، وذلك بعدما خلصت تقييمات أجرتها إلى عدم وجود جدوى تجارية لعملياتها في البلاد على المدى الطويل.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أن الشركة اتخذت هذا القرار بعدما سجلت جميع منتجاتها في مصر خسائر.

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