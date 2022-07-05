الاسترليني يهبط لأدنى مستوى منذ 2020 أمام الدولار

المصدر: رويترز

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هوى الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء بينما تركز الأسواق على عملات الملاذ الآمن بعد قفزة أخرى في أسعار الغاز الأوروبية أشعلت مجددا مخاوف التضخم.

وقال خبراء اقتصاديون إن مخاطر انزلاق أوروبا إلى ركود تتزايد بعد قفزة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا من المنتظر أن تدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

وهبط الاسترليني حوالي 1.6 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1903 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2020 مع استئناف الأسواق الأمريكية النشاط بعد عطلة يوم الاثنين.

وأمام عملات أخرى للملاذ الآمن، تراجع الاسترليني 1.4 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 161.8 ين بينما هبط 0.7 بالمئة أمام العملة السويسرية إلى 1.1550 فرنك.

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