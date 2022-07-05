استقرار إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم
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استقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي القادمة إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم عند مستوى 40% من الطاقة التشغيلية للخط، في حين لم يتم اليوم ضخ أي كميات من الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا ستكون اليوم نحو 30 جيجاوات/ساعة، مقابل 3ر29 جيجاوات/ساعة أمس، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط.
تقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.
في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا إلى الصفر اليوم، مقابل 2ر2 جيجاوات/ساعة أمس.
ومن المتوقع أن تكون صادرات الغاز الروسي عبر الخطوط الأوكرانية اليوم 9ر41 مليون متر مكعب مقابل 2ر42 مليون متر مكعب أمس.