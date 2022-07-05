قطاع الخدمات في اليابان يسجل أقوى نمو منذ 2013

المصدر: د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 2013، بعد رفع بقايا القيود التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال ارتفع مؤشر جيبون بن لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات إلى 54 نقطة مقابل 6ر52 نقطة خلال مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2013.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى النمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وسجل قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي نمو الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار معدل النمو مرتفعا، بفضل تحسن ثقة العملاء.

في الوقت نفسه سجلت شركات الخدمات ارتفاعا قياسيا جديدا في متوسط عبء النفقات، بسبب الزيادة السريعة في أسعار المواد الخام والوقود. كما ساهم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في زيادة معدل ارتفاع أسعار الخدمات الذي سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2019.

كما واصل التوظيف في قطاع الخدمات باليابان نموه للشهر الخامس على التوالي، حيث تستعد الشركات لتعاف مستدام للطلب. كما وصل مؤشر ثقة شركات الخدمات إلى ثاني أعلى مستوى له.

كما ارتفع مؤشر جيبون بنك المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 53 نقطة مقابل 3ر52 نقطة خلال الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى له منذ 7 شهور.

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