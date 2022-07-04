أسعار النفط تنخفض بسبب شح الإمدادات

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن طغت المخاوف من تأثر الطلب بركود عالمي على المخاوف من شح المعروض وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 111.30 دولار للبرميل عند الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار في بداية التعاملات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.4 بالمئة، إلى 108.03 دولار للبرميل.

وقال نعيم إسلام من شركة أفاتريد "تميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي مع قلق المستثمرين من تباطؤ الطلب على النفط بسبب احتمال قوي بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم".

واقترب خام برنت هذا العام من أعلى مستوى له منذ 2008 عندما سجل 147 دولارا للبرميل في الوقت الذي زاد فيه الصراع الروسي الأوكراني من المخاوف بشأن الإمدادات.

وأظهر مسح لرويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق هدفها من زيادة الإنتاج في يونيو. وتضرر إنتاج الإكوادور، العضو بأوبك، جراء اضطرابات وقد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.

وقال ستيفن بيرنوك من شركة (بي.في.إم) للسمسرة النفطية "هذه الخلفية من الانقطاعات المتزايدة للإمدادات تتعارض مع نقص محتمل في فائض الطاقة الإنتاجية بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط... وإذا لم تشهد السوق إنتاجا نفطيا جديدا في وقت قريب سترتفع الأسعار حتما".

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