النفط يرتفع أكثر من 2% بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم الجمعة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 111.63 دولار للبرميل مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4 في المئة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل مرتفعا 2.67 دولار أو 2.5 في المئة.

وسجل الخامان نحو 70 في المئة و77 في المئة بالترتيب من أحجام التداول في الجلسة السابقة قبل عطلة الرابع من يوليو تموز في الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 1.3 في المئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المئة. وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا شهر يونيو على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وارتفعت الأسعار أمس الجمعة على الرغم من إصدار بيانات الصناعة التي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

ومع ذلك دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي الذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

وأظهرت حسابات لرويترز أن الإضراب المزمع بين عمال النفط والغاز النرويجيين في الخامس من يوليو قد يخفض الإنتاج النفطي الإجمالي للبلاد بنحو ثمانية في المئة أو نحو 320 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن مطالب الأجور.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن إنتاج النفط انخفض انخفاضا حادا، حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألف و409 آلاف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في "الظروف الطبيعية".

واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر أيلول فصاعدا.

وسبق أن قررت أوبك+ زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس، ارتفاعا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر.

وأظهر مسح لرويترز أمس الجمعة أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن إجمالي مايو المعدل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز